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نجمات فريق Sweet California يصلن لريد كاربت حفل جوائز MTV EMA

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 08:54 م
نجمات فريق Sweet California يصلن لريد كاربت حفل جوائز MTV EMA
نجمات فريق Sweet California
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أحمد جمال أحمد
 
وصلت منذ لحظات عضوات فريق Sweet California الصاعد لريد كاربت حفل توزيع جوائز MTV EMA بمدينة بلباو الأسبانية في دورته لعام 2018.

وتصدر كل من النجمة الشابة أريانا جراندي والنجمة الشابة كاميلا كابيو قائمة الترشحيات، بحصد كل منهن لستة تريشحات، من ضمنها ترشيح لفنان العام وأفضل أغنية في العام.

ووقع اختيار لجنة التنظيم على المغنية الأمريكية الشابة هايلي ستينفلد لتكون المقدمة الرسمية للحفل، المقرر إقامته في يوم 4 نوفمبر المقبل بمسرح Bizkaia  باسبانيا.
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