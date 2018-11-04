مهاب مميش: قناة السويس ستحقق أكبر عائد على مدار تاريخها هذا العام
الأحد 04/نوفمبر/2018 - 08:54 مهدى عبدالرازق
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس هي مصدر الخير لمصر، ومن أهم مصادر العملة الصعبة، لافتًا إلى أنهم يعملون على الحفاظ عليها، وتطوير أدائها.
وأشار "مميش"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الأحد، إلى أنهم يعملون على تحسين الأداء كل يوم، وأعينهم على عمل الآخرين.
وأضاف أنه لا خوف على قناة السويس من الطرق الجديدة، مؤكدًا أن قناة السويس من أسرع وآمن القنوات المائية، منوهًا بأن قناة السويس ستحقق أكبر عائد لها على مدى تاريخها هذا العام.
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