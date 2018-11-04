7 سقطات فادحة لـ"جمال الشريف".. محمد صلاح وأزارو الأبرز

شنت جماهير النادي الأهلي هجومًا عنيفًا على السوري جمال الشريف الخبير التحكيمي بقنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، وذلك بعدما أكد الأخير عدم صحة ركلتي جزاء الأهلي خلال مباراته ضد الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، كما أكد استحقاق وليد أزارو مهاجم الأحمر للطرد.





واتهمت جماهير الأهلي "الشريف" بالانحياز للفريق التونسي على حساب الأهلي المصري، ودشنت الجماهير الغاضبة من الخبير التحكيمي السوري هاشتاج على موقع "تويتر" يحمل اسم (جمال الشريف متحيز).





ليست هذه المرة الأولي الذي تثير فيها آراء جمال الشريف وتحليله للحالات التحكيمية في المباريات جدلًا واسعًا بل تكرر ذلك أكثر من مرة خلال ظهوره عبر فضائية "بي إن سبورتس"، سواء مع الأندية المصرية أو خلال المباريات الأوروبية.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير الحالات الأكثر إثارة للجدل لـ"جمال الشريف":





- إصابة "صلاح" على يد "راموس":

إصابة خطيرة تعرض لها محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعد التحام قوي مع سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد ورغم أن العالم كله رأي تعمد "راموس" إصابة نجم منتخبنا المصري وأنه كان يستحق الطرد خلال المباراة، لكن جمال الشريف فاجئ الجميع بتصريح مثير للجدل حول تلك الواقعة، حيث أكد أن "راموس" لم يرتكب أي خطأ ضد "صلاح" وقال:" محمد صلاح هو من تدخل على راموس، وليس العكس، ولا خطأ على اللاعب الاسباني في هذه الكرة، صلاح فقد توازنه ولم يستطع السقوط بشكل جيد، لذلك تعرَّض للإصابة”.





- ركلة جزاء "أزارو" أمام الوداد:

عاد "الشريف" ليثير الجدل مرة أخري وذلك في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي بين الاهلي والوداد المغربي، بعدما أكد أن قرار الحكم صحيح بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح وليد أزارو لاعب الأحمر بعد سقوطه أرضًا اثر التحام واضح معه من جانب لاعب الوداد، وأظهرت الكاميرات تهور مدافع بطل المغرب في الالتحام مع "أزارو" مما أدي لسقوطه، واعترض محللي "بي إن سبورتس" علي رأي "الشريف" وأكدوا أنها ركلة جزاء صحيحة للأهلي.





- أبو تريكة يُحرج "الشريف":

أحرج محمد أبوتريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر، الخبير التحكيمي جمال الشريف خلال تحليله مباراة ارسنال وتشيلسي حيث أكد "الشريف" أن ركلة جزاء هازارد صحيحة تمامًا بعد تدخل بيلرين مدافع ارسنال معه، وهنا قاطعه "تريكة" وقال له: "كرة هازارد مبتفكركش بحاجة يا كابتن"، ورد عليه "لا والله"، ليعود تريكة ويقول: " ركلة جزاء وليد أزارو أمام الوداد والذي لم تُحتسب"، وكانت هذه الواقعة مماثلة تمامًا بما حدث مع "أزارو" ضد الوداد في نهائي دوري الأبطال الإفريقي الموسم الماضي والذي تجاهل الحكم احتسابها ركلة جزاء للأهلي وأكد "الشريف" وقتها على صحة قرار الحكم.





- ركلة جزاء "خيالية" لبلجيكا:

أقر الخبير التحكيمي جمال الشريف بصحة ركلة جزاء منتخب بلجيكا ضد نظيره التونسي في مباراتهما بكأس العالم 2018، رغم أن الإعادة التليفزيونية أثبتت أن إعاقة مدافع تونسي للاعب البلجيكي هازارد كانت خارج منطقة الجزاء بسنتيمترات قليلة.





- الكلاسيكو الاسباني:

في احدي مباريات الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد عام 2014 حاول جمال الشريف الدفاع عن حكم المباراة لعدم احتسابه ركلة جزاء صحيحة لصالح الملكي رغم اصطدام الكرة في يد الثنائي بيكيه وفابريجاس بشكل واضح وإصراره على صحة قرار الحكم بعدم احتساب ركلة الجزاء دفع الجمهور لاتهامه بالانحياز للفريق الكتالوني.





- هدف ميلان في شباك برشلونة:

أكد جمال الشريف على صحة قرار حكم مباراة برشلونة ضد ميلان عام 2013 في دوري أبطال أوروبا رغم ملامسة الكرة يد لاعب الميلان بشكل واضح، مما أثار جدلًا كبيرًا نظرًا لوضوح ملامسة الكرة يد اللاعب، ولكن "الشريف" أكد أن هذه الكرة ترجع لتقدير الحكم بنسبة كبيرة كما أن لاعب الميلان حاول مفاداة الكرة.





- اعتداء "رونالدو" على لاعب إيران:

في مباراة البرتغال ضد إيران في بطولة كأس العالم 2018 اعتدي نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو بالضرب على لاعب ايران وحصل على بطاقة صفراء، وأيد جمال الشريف قرار الحكم ضد "الدون" وأكد أن لم يتعمد الإيذاء رغم أن الاعادة التليفزيونية أظهرت عكس ذلك تمامًا، حتي أن مدرب إيران البرتغالي كارلوس كيروش أكد أن رونالدو كان يستحق الطرد.