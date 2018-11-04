تراجع التضخم في الإمارات إلى 3.09% بنهاية سبتمبر

أظهرت بيانات صادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، تراجع مستوى التضخم في الإماراتخلال شهر سبتمبر الماضي إلى 3.09 %، مقارنة بـ 3.86 % خلال شهر أغسطس 2018.





وارتفع الاسعار في فئة الأغذية والمشروبات 3.2%، خلال شهر سبتمبر الماضي.





كما بلغت الأسعار في فئة التبغ إلى نسبة صعود وصلت إلى 86.8%.





وجاء في نفس السياق، أسعار الملابس والأحذية بنسبة 21.89%.





في حين تراجعت أسعار المرافق المتمثلة في "السكن والمياه والكهرباء والغاز"، بنهسبة 4.4%، في شهر سبتمبر الماضي.





كما هبطت أسعار الخدمات الصحية بنحو 0.1%.





جدير بالذكر أن الإمارات بدأت مطلع العام الجاري بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 5%‎.





وخلال شهر أغسطس الماضي، ارتفاع مستوى التضخم في الإمارات خلال شهر أغسطس الماضي إلى 3.86%؛ وذلك مقارنة بــ 3.78% خلال شهر يوليو 2018.





أظهرت بيانات صادرة عن مركز احصاء أبوظبي، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بأبوظبي بنسبة 4% خلال سبتمبر 2018 مقارنة مع سبتمبر2017 على أساس سنوي.





وعلى أساس شهري اظهر تقرير صادر عن مركز الإحصاء بأبوظبي إنخفاض طفيف في معدل التضخم في أسعار المستهلك عند 4.0 % خلال سبتمبر 2018 مقارنة بـ 4.1 % في شهر أغسطس 2018.





كشف تقرير صادر عن مركز الإحصاء دبي عن انخفاض معدل التضخم لأسعار المستهلك في دبي عند 1.15 % خلال سبتمبر الماضي مقارنة بـ 2.20 % في شهر أغسطس 2018.