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تراجع التضخم في الإمارات إلى 3.09% بنهاية سبتمبر

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 08:52 م
تراجع التضخم في الإمارات إلى 3.09% بنهاية سبتمبر
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أظهرت بيانات صادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، تراجع مستوى التضخم في الإماراتخلال شهر سبتمبر الماضي إلى 3.09 %، مقارنة بـ 3.86 % خلال شهر أغسطس 2018.

وارتفع الاسعار في فئة الأغذية والمشروبات 3.2%، خلال شهر سبتمبر الماضي.

كما بلغت الأسعار في فئة التبغ إلى نسبة صعود وصلت إلى 86.8%.

وجاء في نفس السياق، أسعار الملابس والأحذية بنسبة 21.89%.

في حين تراجعت أسعار المرافق المتمثلة في "السكن والمياه والكهرباء والغاز"، بنهسبة 4.4%، في شهر سبتمبر الماضي.

كما هبطت أسعار الخدمات الصحية بنحو 0.1%.

جدير بالذكر أن الإمارات بدأت مطلع العام الجاري بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 5%‎.

وخلال شهر أغسطس الماضي، ارتفاع مستوى التضخم في الإمارات خلال شهر أغسطس الماضي إلى 3.86%؛ وذلك مقارنة بــ 3.78% خلال شهر يوليو 2018.

أظهرت بيانات صادرة عن مركز احصاء أبوظبي، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بأبوظبي بنسبة 4% خلال سبتمبر 2018 مقارنة مع سبتمبر2017 على أساس سنوي. 

وعلى أساس شهري اظهر تقرير صادر عن مركز الإحصاء بأبوظبي إنخفاض طفيف في معدل التضخم في أسعار المستهلك عند 4.0 % خلال سبتمبر 2018 مقارنة بـ 4.1 % في شهر أغسطس 2018.

 كشف تقرير صادر عن مركز الإحصاء دبي عن انخفاض معدل التضخم لأسعار المستهلك في دبي عند  1.15 % خلال سبتمبر الماضي مقارنة بـ  2.20 % في شهر أغسطس 2018.
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