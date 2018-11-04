عضوات فريق "Little Mix" يصلن لريد كاربت حفل جوائز "MTV EMA"
الأحد 04/نوفمبر/2018 - 08:48 مأحمد جمال أحمد
وصل منذ لحظات عضوات فريق Little Mix لريد كاربت حفل توزيع جوائز MTV EMA بمدينة بلباو الأسبانية في دورته لعام 2018.
وتصدر كل من النجمة الشابة أريانا جراندي والنجمة الشابة كاميلا كابيو قائمة الترشحيات، بحصد كل منهن لستة تريشحات، من ضمنها ترشيح لفنان العام وأفضل أغنية في العام.
ووقع اختيار لجنة التنظيم على المغنية الأمريكية الشابة هايلي ستينفلد لتكون المقدمة الرسمية للحفل، المقرر إقامته في يوم 4 نوفمبر المقبل بمسرح Bizkaia باسبانيا.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليومن أخبار الفن live stream HD drama 2018