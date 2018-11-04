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عرض راقص لـ "صوفيا ريز" بافتتاح ريد كاربت حفل جوائز MTV EMA (صور)

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 08:42 م
عرض راقص لـ صوفيا ريز بافتتاح ريد كاربت حفل جوائز MTV EMA (صور)
عرض راقص لـ "صوفيا ريز"
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أحمد جمال أحمد
 
افتتح منذ لحظات رسميا الريد كاربت لحفل توزيع جوائز MTV EMA بمدينة بلباو الأسبانية في دورته لعام 2018، وذلك بعرض راقص قدمته النجمة الصاعدة "صوفيا ريز".

وتصدر كل من النجمة الشابة أريانا جراندي والنجمة الشابة كاميلا كابيو قائمة الترشحيات، بحصد كل منهن لستة تريشحات، من ضمنها ترشيح لفنان العام وأفضل أغنية في العام.


ووقع اختيار لجنة التنظيم على المغنية الأمريكية الشابة هايلي ستينفلد لتكون المقدمة الرسمية للحفل، المقرر إقامته في يوم 4 نوفمبر المقبل بمسرح Bizkaia  بإسبانيا.
عرض راقص لـ "صوفيا ريز" بافتتاح ريد كاربت حفل جوائز MTV EMA (صور)
عرض راقص لـ "صوفيا ريز" بافتتاح ريد كاربت حفل جوائز MTV EMA (صور)
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