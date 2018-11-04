رئيس الوزراء يكشف تفاصيل مشاركته في معرض الصين الدولي للواردات
الأحد 04/نوفمبر/2018 - 08:43 مأمنية فوزي
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تفاصيل مشاركته في معرض الصين الدولي للواردات، قائلًا إنه عقد سلسلة من اللقاءات مع عدة شركات صينية.
وأوضح "مدبولي"، خلال تصريحاته لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأحد، أن هذه اللقاءات تطرقت للمشروعات الجارية في مصر.
وأضاف أن هناك اهتمام شديد من قبل الصين بمصر وبمكانة مصر والعلاقة مع مصر، متابعًا: "هناك حفاوة بالغة في الاستقبال والتعامل مع الوفد المصري منذ لحظة وصولهم للصين"، مشيرًا إلى أن اختيار مصر كضيف شرف يعكس اهتمام الصين بالشراكة الاستراتيجية مع مصر.
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