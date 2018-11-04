رئيس الوزراء يكشف تفاصيل مشاركته في معرض الصين الدولي للواردات

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تفاصيل مشاركته في معرض الصين الدولي للواردات، قائلًا إنه عقد سلسلة من اللقاءات مع عدة شركات صينية.





وأوضح "مدبولي"، خلال تصريحاته لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأحد، أن هذه اللقاءات تطرقت للمشروعات الجارية في مصر.



