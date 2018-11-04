ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل مشاركته في معرض الصين الدولي للواردات

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 08:43 م
رئيس الوزراء يكشف تفاصيل مشاركته في معرض الصين الدولي للواردات
طباعة
أمنية فوزي
 
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تفاصيل مشاركته في معرض الصين الدولي للواردات، قائلًا إنه عقد سلسلة من اللقاءات مع عدة شركات صينية.

وأوضح "مدبولي"، خلال تصريحاته لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأحد، أن هذه اللقاءات تطرقت للمشروعات الجارية في مصر.

وأضاف أن هناك اهتمام شديد من قبل الصين بمصر وبمكانة مصر والعلاقة مع مصر، متابعًا: "هناك حفاوة بالغة في الاستقبال والتعامل مع الوفد المصري منذ لحظة وصولهم للصين"، مشيرًا إلى أن اختيار مصر كضيف شرف يعكس اهتمام الصين بالشراكة الاستراتيجية مع مصر.
المزيد عن: منتدى شباب الإعلام مجلس الوزراء شرم الشيخ التوك شو أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
6
x
17:00
1
ساوثهامتون
تشيلسي
3
x
18:00
1
كريستال بالاس
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
0
x
19:30
0
إشبيلية
الدوري الإيطالي
أودينيزي
0
x
21:30
0
ميلان
كأس آسيا تحت 19 سنة (النهائي)
كوريا الجنوبية
1
x
14:30
2
السعودية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/4/2018 9:10:01 PM