محافظ الغربية: تقنيين أوضاع "التوك توك" على مستوى المراكز والمدن

وجه اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، بعمل دراسة لتقنين أوضاع التوك توك والوصول بصيغة توافقية ترضي الجميع.



جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور القيادات التنفيذية، والذي أقر بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة والأجهزة المعنية (المرور- مدير المواقف -الوحدات المحلية) لوضع لائحة لتقنين أوضاع مركبة التوك توك، وذلك طبقًا للإجراءات القانونية وقانون المرور رقم 121 لسنة 2008، والتي انتهت من أعمالها، واعتمدها المحافظ بتاريخ 3112018.

وتتضمن تلك اللائحة الالتزام بكافة القواعد القانونية للمرور، ولائحته التنفيذية المُتعلقة بترخيص وتشغيل مركبة التوك توك، وعمل حصر شامل لأعداد المركبات الموجودة بالمدن والقرى، وإخطار إدارة المواقف بكشوف تفصيلية مُعتمدة لتحديد خطوط السير المُقترحة، وتوزيعها حسب محل إقامة المالك، بعد استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة.

كما تنص اللائحة على وضع تعريفة موحدة للركاب، بواقع ثلاثة جنيهات، طبقًا لخطوط السير المصرح بها في لائحة الفرد الواحد وفقًا لعدد الركاب المحدد بالترخيص.

كما تضمنت اللائحة تحديد لون لكل مركز كالتالي: (طنطا اللون الأزرق، المحلة اللون الأصفر، كفر الزيات اللون الأسود، قطور اللون اللبني، السنطة اللون الأحمر، بسيون اللون البيج، سمنود اللون الأبيض، زفتى اللون الأخضر) مع إعطاء مهلة 60 يوم لمالكي التوك توك من تاريخ صدور تلك اللائحة لتوفيق أوضاعهم، وذلك طبقًا للأحكام الواردة بهذه اللائحة.

وأوضح المحافظ أن ترخيص مركبة التوك توك، والتي أصبحت واقع من المستحيل التخلص منه سيساهم في التغلب على أغلب المشاكل الناتجة عن عدم شرعية عمل التوك توك من حوادث سرقة وجرائم واختناقات مرورية وعمالة الأطفال تحت السن.

وأكد أن وضع ألوان مختلفة لمركبات التوك توك لكل مركز ستضبط حركة التوك توك داخل المحافظة، وستسهل السيطرة على العشوائية الحالية لمساراته.