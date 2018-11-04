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وزير الشباب: "لا توجد احتقانات ناتجة عن مباراة الأهلي والترجي التونسي.. البلدين أشقاء"

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 08:42 م
وزير الشباب: لا توجد احتقانات ناتجة عن مباراة الأهلي والترجي التونسي.. البلدين أشقاء
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مصر وتونس أشقاء، ولديهما نفس الحب لكرة القدم.

وأشار "صبحي"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الأحد، إلى أنه لا يوجد أي احتقانات ناتجة عن مباراة مصر والترجي التونسي، مشددًا على أن المنافسة في الرياضة يجب أن تكون بسمو وأخلاق.

وأضاف أنه يتمنى ألا يأخذ التنافس في مباراة الأهلي والترجي أكبر من حجمه، منوهًا بأنه لا توجد أي تحضيرات خاصة للمباراة.
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