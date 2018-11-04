دييجو بيتشارا يحصد أفضل فنان برتغالي بحفل جوائز MTV EMA

تنطلق خلال ساعات من الآن حفل توزيع جوائز الموسيقى الأوروبية الذي تنظمه قناة MTV، وقد حصد المغني "دييجو بيتشارا" جائزة أفضل فنان برتغالي للعام بحفل جوائز الموسيقى الأوروبية MTV EMA في دورته لعام 2018 الجاري.

وتمنح الجوائز الثانوية قبل انطلاق الحفل، بينما يتم توزيع الجوائز الرئيسية خلال فعالياته التي تنطلق في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة.

ويحتضن مسرح "بيزاكيا أرينا" بمدينة بلباو الإسبانية فعاليات حفل توزيع جوائز الموسيقى الأوروبية الذي تنظمه قناة mtv، والمعروف باسم MTV EMA .

وكان للنجمة كاميلا كابيو النصيب الأكبر من الترشيحات بالحفل، لنيلها ستة ترشيحات، وجاءت من بعدها النجمة أريانة جراندي ومغني الراب "بوست مالون" بإجمالي خمسة ترشيحات لكل منهما.