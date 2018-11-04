برلماني: معدل البطالة تراجع كثيرا بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة
الأحد 04/نوفمبر/2018 - 08:41 مداليا الحسين
قال النائب محمد زين، عضو مجلس النواب، إن معدل البطالة بمصر انخفض في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الشباب بمثل 60 % من الشعب المصري.
وأضاف زين خلال حواره على قناة صدى البلد، مساء الأحد، أن اختلاط الشباب المصري مع الثقافات الأخرى خلال منتدى الشباب تنمي روح الانتماء للدولة المصرية، فضلا عن إثارة الغيرة في نفوسهم ليكونوا أكثر ثقافة وعلما.
وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه رسالة للعالم خلال منتدى شباب العالم بشرم الشيخ مفادها أهمية المشاركة في تنمية أفريقيا لتفادي العديد من المشكلات المستقبلية، مشددًا على أن قوة الدولة الأفريقية اقتصاديا سيفيد الدول الأوروبية.
وانطلق مساء أمس منتدى شباب العالم في دورته الثانية من أرض السلام شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور عدد من زعماء وقادة العالم، و52 وفد رسمي، ومشاركة 5 آلاف شاب وفتاة من 160 دولة حول العالم.
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