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تصادم طائرتين في الأجواء الكندية

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 08:40 م
تصادم طائرتين في الأجواء الكندية
تصادم طائرتين
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الفجر السعودي
 

أعلن موقع "أوتاوا سي تي في نيوز" الكندى، أن طائرتين تحطمتا بعد اصطدامها في أجواء العاصمة الكندية "أوتاوا"، وتحقق الشرطة للتعرف على سبب الحادثة.

                    

وقال الموقع إن هناك إصابات عديدة،  بينما ذكرت وكالات أنباء أن الحادث مر دون وفيات.

 

وأكدت الشرطة الكندية أنها تحقق في الحادث للتعرف على أسباب الاصطدام، موضحة أن إحدى الطائرتين تحطمت بالقرب من طريق ماكجي والأخرى توجهت لمطار أوتاوا الدولي وهبطت بأمان.

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