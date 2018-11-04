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رهان جديد من رضا عبد العال بعد المونديال

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 08:37 م
رهان جديد من رضا عبد العال بعد المونديال
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الفجر الرياضي
 

راهن رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، على خروج منتخب مصر من الدور الأول ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في الكاميرون صيف 2019.

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج "المحترف":" أراهن على خروج منتخب مصر من الدور الأول من البطولة الأفريقية، ولست متفائلاً بالجهاز الفني الحالي في ظل اختياراته الحالية".

ورد سعيد علي مقدم البرنامج:" منتخب مصر سيتأهل إلى المربع الذهبي في كأس الأمم الأفريقية وأراهنك يا كابتن رضا".

ومزح عبد العال معه قائلا:" هعلمك الأدب زي إبراهيم فايق".
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