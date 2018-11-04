خالد أبو بكر: ما يقوم به الرئيس السيسي لم يحدث منذ 150 عامًا
الأحد 04/نوفمبر/2018 - 08:38 مكساب أحمد
قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنه لا توجد دولة في إفريقيا أو دول العالم الثالث يوجد فيها رئيس يجلس3 ساعات للرد على أسئلة المواطنين، معقبًا: "اللي بيحصل في مصر لم يحدث في أي دولة نامية أو أفريقية".
وتابع "أبو بكر"، خلال تغطية فعاليات مؤتمر منتدى شباب العالم على فضائية "الحياة"، مساء الأحد، أن ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي من عمل في مختلف المجالات لم يحدث منذ 150 عامًا على الأقل.
وانطلقت فعاليات النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم، مساء السبت الماضي، بمدينة شرم الشيخ، للعام الثاني على التوالي، وذلك تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث يناقش المنتدى العديد من القضايا الدولية برؤية شبابية، ويشارك في فعاليات المنتدى، نحو 5 آلاف شاب، يمثلون نحو 145 دولة تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما.
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