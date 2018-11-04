خالد أبو بكر: ما يقوم به الرئيس السيسي لم يحدث منذ 150 عامًا

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنه لا توجد دولة في إفريقيا أو دول العالم الثالث يوجد فيها رئيس يجلس3 ساعات للرد على أسئلة المواطنين، معقبًا: "اللي بيحصل في مصر لم يحدث في أي دولة نامية أو أفريقية".





وتابع "أبو بكر"، خلال تغطية فعاليات مؤتمر منتدى شباب العالم على فضائية "الحياة"، مساء الأحد، أن ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي من عمل في مختلف المجالات لم يحدث منذ 150 عامًا على الأقل.



