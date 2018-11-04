ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

خالد أبو بكر: ما يقوم به الرئيس السيسي لم يحدث منذ 150 عامًا

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 08:38 م
خالد أبو بكر: ما يقوم به الرئيس السيسي لم يحدث منذ 150 عامًا
طباعة
كساب أحمد
 
قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنه لا توجد دولة في إفريقيا أو دول العالم الثالث يوجد فيها رئيس يجلس3 ساعات للرد على أسئلة المواطنين، معقبًا: "اللي بيحصل في مصر لم يحدث في أي دولة نامية أو أفريقية".

وتابع "أبو بكر"، خلال تغطية فعاليات مؤتمر منتدى شباب العالم على فضائية "الحياة"، مساء الأحد، أن ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي من عمل في مختلف المجالات لم يحدث منذ 150 عامًا على الأقل. 

وانطلقت فعاليات النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم، مساء السبت الماضي، بمدينة شرم الشيخ، للعام الثاني على التوالي، وذلك تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث يناقش المنتدى العديد من القضايا الدولية برؤية شبابية، ويشارك في فعاليات المنتدى، نحو 5 آلاف شاب، يمثلون نحو 145 دولة تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما.
المزيد عن: منتدى شباب العال منتدى العالم السيسي التوك شو أخبار مصر أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
6
x
17:00
1
ساوثهامتون
تشيلسي
3
x
18:00
1
كريستال بالاس
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
0
x
19:30
0
إشبيلية
الدوري الإيطالي
أودينيزي
0
x
21:30
0
ميلان
كأس آسيا تحت 19 سنة (النهائي)
كوريا الجنوبية
1
x
14:30
2
السعودية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/4/2018 9:10:01 PM