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وزير الرياضة: كم الشباب المشارك في منتدى شباب العالم "مُفرح"

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 08:35 م
وزير الرياضة: كم الشباب المشارك في منتدى شباب العالم مُفرح
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنهم يتطلعون للتوصيات التي سيخرج بها منتدى شباب العالم للعمل على تنفيذها.

وأشار "صبحي"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الأحد، إلى أن كم التواجد الكبير من الشباب والشخصيات العامة شيىء مفرح، مؤكدًا أن مصر تبعث رسائل للعالم أجمع من خلال منتدى الشباب.

ولفت إلى أنه سيتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع وزراء الشباب بالدول الأخرى على هامش منتدى شباب العالم.
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