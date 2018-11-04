إنسانية الرحمة.. فريق سكندري ينقذ طيور مهاجرة من قبضة صياد ويطلقون سراحهم (صور)

تمكن فريق "إسكندرية لإنقاذ السلاحف والحيوانات البرية" من إنقاذ 5 صقور و3 حوام طويل الساق و2 مرزة البطائح، وذلك عقب قيامهم بشرائهم من أحد الصيادين قبل بيعها.





وقالت مي حمادة، رئيس الفريق، أنهم تمكنوا بالتعاون مع اتحاد هواه الجوارح برئاسة كابتن احمد الشريف ومساعده كابتن ماندو، من إطلاق الطيور المهاجرة، وذلك عقب قيامهم بإطعامهم وعلاجهم ومساعدتهم على الطيران، حيث كانوا يعانوا من إصابات تمثلت في الأعين بعد أن قاما الصيادين بتخيطها، عقب اصطيادهم لعدم محاولتهم الطير مرة أخرى، مما تسبب في تأثيرهم النفسي وجسدي مؤلم.





وأضافت حمادة لـ"الفجر" أن هذه الطيور جاءت إلى مصر من خلال الهجرة، حيث كانت عابرة لها إلى دول أخرى، والقانون المصري يلزم حمايتها، وعن التعامل معها عقب تحريرهم من الصيادين، أكدت الفتاة السكندرية أنه يتم فك الخياطة ووضع مضاد حيوي لهم وتطعيهم لتأهيلهم لوضع الطيران، ثم تعلم طريقة الإمساك بهم لعدم التعرض لجناحتهم أثناء إطلاقهم.





ونوهت رئيس الفريق، إلى أن فريقها دائم التعاون مع إتحاد هواه الجوارح، حيث تم من قبل علاج صقرين علاج صقر بجناح مكسور، وانقاذ صقر عالق بشجرة من داخل نادي سبورتنج، وكذلك التوعية في اليوم العالمي للحيوان 2017 و2018 واليوم العالمي للطيور المهاجرة.