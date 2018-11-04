أمريكا تقلل من شأن التهديدات الكورية الشمالية باستئناف برنامجها النووى

قلل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم من أهمية تهديدات كوريا الشمالية باستئناف برنامجها النووي إذا لم تقدّم واشنطن تنازلات في الحوار الثنائي.





وأعلن بومبيو، أنه سيجتمع الأسبوع الجارى في نيويورك مع رئيس الاستخبارات الكورية الشمالية "كيم يونج تشول"، وفقاً لوكالة "افى" الإسبانية.

وقلل بومبيو من أهمية التحذير الذي أثارته بيونجيانج يوم السبت، حين هددت في بيان باستئناف برنامجها النووي إذا واصلت الولايات المتحدة سلوكها المتغطرس دون إظهار أي تغيير في موقفها.