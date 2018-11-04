بعد فيلم "نقطة تلاقي" في منتدى شباب العالم.. كل ما تريد معرفته عن الفنانة ريم مصطفى

بعد توثيق فيلم "نقطة تلاقى" الذي تم عرضه في منتدى شباب العالم" للفنانة ريم مصطفى، حيث أكدت أنه يهدف إلى البحث عن الجذور وأصل الحضارات، مستعرضًا عددًا من المناطق السياحية الهامة.





ويشهد المنتدى هذا العام 2018 في دورته الثانية مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

فيلم "نقطة تلاقي"

قامت الفنانة ريم مصطفى ببطولة الفيلم القصير "نقطة تلاقي" الذي طافت فيه مصر وقدمت النماذج المختلفة للشخصية المصرية التي جمعت بين أبنائها من خلال لقاءات وزيارات في أماكن عديدة من الإسكندرية إلى أسوان.



وعُرِضَ الفيلم للمرةِ الأولى بحفل افتتاح منتدى شباب العالم المقام بمدينة شرم الشيخ، حيث نال استحسان الحضور من الشباب خاصة، لكونه يعبِّر عن موضوع المنتدى في نسخته الجديدة التي تعتمد على الشخصية المصرية وهويتها.

الفيلم يستعرض عددًا من المناطق السياحية الهامة التي لا يعرف عنها الكثيرون شيئا، وتزورها الفنانة ريم مصطفى، والتي تظهر بشخصيتهاالحقيقية في أحداث فيلم "نقطة تلاقي"، الذي يستعرض الثقافات المصرية والعادات المختلفة في حياة البدو والنوبة الأصيلة التي تجذب السائحين ممن يحبون استكشاف تلك المناطق وزيارتها.

1.ريم مصطفى من مواليد 25 يونيو 1986م، تخرجت من كلية الإعلام قسم الإذاعة والتلفزيون، عملت في بداية حياتها بالتسويق.

2.بدأت حياتها الفنية عندما نصحتها صديقة لها خلال عزاء بالتوجه لتجربة أداء تابعة لقنوات أوربت.

3.ثم بدأت حياتها الفنية في الدراما التلفزيونية منذ عام 2013م من خلال مسلسل فض اشتباك والمسلسل الكوميدي هبه رجل الغراب.

4.تميزت بشعرها الأصفر وملامحها الجميلة فقد كانت وسيلتها لدخول الفن بجانب موهبتها، واستمرت في تقديم الأدوار الجيدة حتى حصلت على دور في مسلسل كلبس الموسم الأول وأربع مسلسلات رمضانية أخرى عام 2017م تغير فكر الجمهور من البنت المتعجرفة الغنية للفنانة الراقية.

5.مثلها الأعلى في الجمال هن الفنانة غادة عادل وياسمين صبري، فهي تحب جمالهن كثيرًا.

6.وصفت نفسها بأنها "أكيلة" أي تحب الأكل كثيرًا، وست بيت شطرة، تعشق المحشي.

7.وتحاول أن تمارس الرياضة باستمرار لكي تحافظ على رشاقتها.

8.كانت ضيفه برنامج رامز جلال لعام 2018م وبعد اكتشافها للمقلب انهالت عليه بالضرب والصراخ.