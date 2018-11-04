ميسي على رأس قائمة برشلونة أمام إنتر ميلان

كشف إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، عن قائمة الفريق لمباراة إنتر ميلان الإيطالي يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.





وتواجد في القائمة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث سيسافر مع الفريق في انتظار التصريح الطبي، بعد غيابه عن الثلاث مباريات الأخيرة بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام إشبيلية بالليجا.





وضمت القائمة 22 لاعبا كالتالي:





حراسة المرمى: تير شتيجن، ياسبر سيليسن، إيناكي بينيا.





الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليمو لينجليه، خوردي ألبا، سيرجي روبيرتو، شاومي.





الوسط: إيفان راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، دينيس سواريز، فيليب كوتينيو، آرثر ميلو، رافينيا ألكانتارا، آرتورو فيدال، كارليس ألينيا.





الهجوم: لويس سواريز، ليونيل ميسي، عثمان ديمبلي، مالكوم، منير الحدادي.



