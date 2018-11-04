96.9 % نسبة الإنجاز الكلي لمشروع الوقود البيئي فى "البترول الوطنية" الكويتية

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الأحد، أن نسبة الإنجاز الكلي لمشروع الوقود البيئي التابع للشركة وصلت إلى 96.9% بنهاية أكتوبر الماضي، بحسب "كونا".





وقال الرئيس التنفيذي للشركة محمد المطيري، إن المشروع يُعتبر من أضخم المشاريع على مستوى العالم بميزانية تُقدر بـ 15.2 مليار دولار، مُبيناً أن المشروع يتكون من جزأين مهمين.





وأوضح المطيري أن الجزء الأول من المشروع يتمثل في تحديث وتطوير الوحدات القائمة بمصفاة الأحمدي وميناء عبدالله ومرافق مصفاة الشعبية. أما الجزء الثاني من المشروع فيختص ببناء وحدات جديدة.





وأفاد بأنه يجري حالياً بناء عدد 22 وحدة جديدة في مصفاة ميناء عبدالله ومن أهمها بناء وحدة تقطير النفط الخام الجديدة بطاقة تقدر بـ 264 ألف برميل يومياً.





وأشار المطيري إلى أن عدد المشاريع الجاري إعدادها في مصفاة الأحمدي يبلغ 17 وحدة ومن أهمها وحدة إنتاج الفحم الجديدة بطاقه تقدر بـ 37 ألف برميل يومياً.





وذكر أن ما تم صرفه من إجمالي المشروع بلغ 3.886 مليار دينار (12.8 مليار دولار) منها 890 مليون دينار (3 مليارات دولار) صُرفت بالكويت حيث تم بناء أكبر وحدة عمل مركزية للمشروع بالشرق الأوسط الأمر الذي يبين حجم هذا المشروع.





وأوضح المطيري فيما يتعلق بالقروض الخارجية أنه تم التوقيع على اتفاقيات التمويل مع وكالات ائتمان الصادرات من عدة دول آسيوية وأوروبية بقيمة تعادل 6.245 مليار دولار.





وقال إنه تم سحب 5.545 مليار دولار من هذا القرض حتى الآن، والمُتبقي 700 مليون دولار سوف يتم سحبها في القريب العاجل.





وتأسست "البترول الوطنية" في أكتوبر 1960؛ كشركة مساهمة كويتية تملكها الحكومة والقطاع الخاص معاً.





وفي عام 1968 قامت شركة البترول الوطنية الكويتية بتشغيل أول مصفاة تابعة لها وهي "مصفاة الشعيبة".