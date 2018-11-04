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تورينو يدهس سامبدوريا برباعية.. وساسولو يفوز على فيرونا بثنائية

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 07:22 م
تورينو يدهس سامبدوريا برباعية.. وساسولو يفوز على فيرونا بثنائية
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الفجر الرياضي
 

 

اكتسح فريق تورينو اليوم مضيفه سامبدوريا (4-1) ،في المباراة التي احتضنها ملعب (لويجي فيراريس) ضمن منافسات الأسبوع الـ11 من بطولة دوري الدرجة الأولى الإيطالي (السيري آ).

 

وسجل أهداف الضيوف كل من المهاجم أندريا بيلوتي هدفين في الدقيقتين (12)، و(43) من ركلة جزاء، والإسباني ياجو فالكي في الدقيقة (56) والمدافع أرماندو إيتزو في الدقيقة (78)، بينما أحرز المهاجم فابيو كوالياريلا هدف سامبدوريا الوحيد في الدقيقة (65).

 

وبهذا الفوز، رفع تورينو رصيده من النقاط إلى 17 في المركز السابع، فيما تجمد رصيد سامبدوريا عند 15 نقطة في المركز العاشر.

 

وفي نفس الجولة، فاز ساسولو على مضيفه كييفو فيرونا بهدفين نظيفين سجلهما اللاعب فيدريكو دي فرانشيسكو في الدقيقة (42) ومدافع أصحاب الأرض، إيمانويلي جياكيريني، في مرماه في الدقيقة (90+4)، وتعادل فريق بارما سلبيا مع فريق فروسينوني.

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