كاميلا كابيو تنشر صور من استعداداتها لحفل "MTV EMA"

تنطلق مساء اليوم فعاليات الدورة الجديدة من حفل توزيع جوائز الموسيقى الأوروبية EMA بحضور إعلامي وجماهيري ضخم.







وأعلنت اللجنة المنظمة لجوائز قناة mtv للموسيقى الأوروبية المعروفة باسم MTV EMAs، عن القائمة الكاملة للترشيحات لدورته القادمة لعام 2018.





وتصدر كل من النجمة الشابة أريانا جراندي والنجمة الشابة كاميلا كابيو قائمة الترشحيات، بحصد كل منهن لستة تريشحات، من ضمنها ترشيح لفنان العام وأفضل أغنية في العام.





ووقع اختيار لجنة التنظيم على المغنية الأمريكية الشابة هايلي ستينفلد لتكون المقدمة الرسمية للحفل، المقرر إقامته في يوم 4 نوفمبر المقبل بمسرح Bizkaia باسبانيا.





وقبل ساعات من بداية الحفل، نشرت النجمة كاميلا كابيو لقطات لها على حساباتها الخاصة بمواقع التواصل ضمن استعداداتها للحفل تعلن بها وصولها لاسبانيا.