مونشنجلادباخ يصعد إلى وصافة البوندسليجا

ارتقى بوروسيا مونشنجلادباخ إلى وصافة ترتيب الدوري الألماني، عقب فوزه الكبير 3 / صفر على ضيفه فورتونا دوسلدورف، اليوم الأحد، في المرحلة العاشرة للمسابقة.

وارتفع رصيد مونشنجلادباخ إلى 20 نقطة، محتلا المركز الثاني، بفارق الأهداف أمام بايرن ميونخ، المتساوي معه في نفس الرصيد، والذي تراجع للمركز الثالث.

وتجمد رصيد دوسلدورف، الذي واصل نتائجه الكارثية، عقب تلقيه خسارته السادسة على التوالي، عند 5 نقاط في المركز 17 (قبل الأخير).

وافتتح البلجيكي ثورجان هازارد، التسجيل لمونشنجلادباخ، في الدقيقة 48 من ركلة جزاء.

وأضاف جوناس هوفمان الهدف الثاني لمونشنجلادباخ في الدقيقة 67، قبل أن يعود هازارد لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الثالث لأصحاب الأرض، وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 82.

بتلك النتيجة، أعاد مونشنجلادباخ الابتسامة إلى وجوه جماهيره مرة أخرى، بعدما شعرت بخيبة أمل عقب خسارة الفريق 1 / 3 أمام مضيفه فرايبورج في المرحلة الماضية للمسابقة، ثم هزيمته المذلة صفر / 5 أمام ضيفه باير ليفركوزن، في دور الـ32 لبطولة كأس ألمانيا، الأربعاء الماضي.