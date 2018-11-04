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الصومال: مقتل 4 من جماعة الشباب بغارات أمريكية

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 07:15 م
الصومال: مقتل 4 من جماعة الشباب بغارات أمريكية
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وكالات
 
قالت القيادة الأمريكية في إفريقيا، اليوم الأحد، إن أربعة مسلحين من جماعة الشباب الإرهابية، قتلوا إثر غارات جوية أمريكية قرب كيسمايو، جنوبي الصومال.

وقال الجيش إن الضربات التي وقعت أمس السبت، بالقرب من منطقة عرعرة كانت خطوة دفاعية، إذ كان مسلحون على وشك مهاجمة قوات شريكة خلال دورية.

وتعمل القوات الأمريكية في شراكة مع قوات الاتحاد الأفريقي، وقوات الأمن الوطني الصومالية، في لمكافحة الإرهاب في البلد المضطرب الواقع شرقي إفريقيا.

وتنفذ حركة الشباب التي تسعى لإقامة دولة إسلامية في الصومال، هجمات منتظمة على المباني الحكومية، والفنادق، والمطاعم في البلاد المضطربة.

وقتل ما لا يقل عن 19 شخصاً في الشهر الماضي في بيدوا بتفجيرين انتحاريين تبنتهما الحركة المرتبطة بشبكة القاعدة الإرهابية الدولية.
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