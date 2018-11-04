اليوم.. سيد رجب يصور أول مشاهده في الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة"

يصور الفنان سيد رجب، مشاهدة الأولى من مسلسل "أبو العروسة" الجزء الثاني، الذي انطلق تصويره أمس السبت في مصر الجديدة ولكن دون بطل العمل، إذ تجمع مشاهد اليوم بين سيد رجب وسوسن رجب وآخرون من النجوم.





ودارت أحداث الجزء الأول من المسلسل حول المشكلات داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذى طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التى أصابتها، وشخصية الموظف المصرى وكيف تغيّرت فى الفترة الأخيرة.





وينتمى المسلسل إلى نوعية الـ60 حلقة، وعرض الجزء الأول منه قبل شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته ​سيد رجب​، ​سوسن بدر​، وولاء الشريف، ونرمين الفقي، ومدحت صالح، وميدو عادل، ومحمود حجازي، وكارولين عزمي.