1.7 مليار دولار خسائر البورصات الخليجية فى نهاية تداولات اليوم

تباين أداء البورصات الخليجية بختام تعاملات اليوم الأحد، وسط صعود أسواق مسقط والبحرين والكويت وقطر، وتراجع أبوظبي ودبي والسعودية.





وتصدرت الانخفاضات البورصة السعودية بنسبة 0.41%، تلاها بورصة دبي 0.37%، وأبوظبي 0.02%.





بينما تصدرت بورصة قطر الارتفاعات بنسبة 0.49%، تلاها بورصة الكويت 0.13% والبحرين 0.12%، بالإضافة إلى بورصة مسقط 0.06%.





وعلى جانب رأس المال السوقي هبط القيمة السوقية للبورصات الخليجية بنحو 1.705 مليار دولار، بنسبة 0.16%، لتصل إلى 1.055 تريليون دولار، مقارنة مع 1.057 تريليون دولار بالجلسة السابقة.





وتمثل البورصة السعودية نحو 47% من إجمالي القيمة السوقية للبورصات الخليجية.





وهبط رأس المال السوقي للبورصة السعودية بنحو 2.4 مليار دولار، لتصل إلى 497.54 مليار دولار، بنهاية الجلسة، مقابل 499.95 مليار دولار بالجلسة السابقة، بنسبة تراجع 0.48%.





وهبطت القيمة السوقية لبورصة دبي بنحو 145 مليون دولار، لتصل إلى 99.5 مليار دولار، مقابل 99.6 مليار دولار بالجلسة السابقة، بنسبة تراجع 0.15%.





وفقدت سوق أبوظبي نحو 42 مليون دولار من قيمتها السوقية لتصل إلى 134.64 مليار دولار، مقارنة مع 134.68 مليار دولار بالجلسة السابقة.





وخالفت أسواق مسقط والبحرين والكويت وقطر، التراجعات في القيمة السوقية، وسجلت ارتفاعات، بالتوازي مع ارتفاع مؤشراتها.





وارتفعت القيمة السوقية لبورصة قطر بنحو 544 مليون دولار، بينما سجلت الكويت والبحرين ارتفاعات بنحو 194 مليون دولار، و153 مليون دولار على التوالي، بالإضافة إلى ارتفاع رأس المال السوقي لبورصة مسقط بنحو مليون دولار.