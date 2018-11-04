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الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع شرق محافظة البيضاء

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 07:13 م
الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع شرق محافظة البيضاء
الجيش اليمني
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وكالات
 

أعلن الجيش اليمني المدعوم من تحالف عسكري عربي، اليوم الأحد، على سلسلة جبلية شرق محافظة البيضاء غربي البلاد، بعد معارك مع مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين".

وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني أن "قوات الجيش مسنودة بطيران التحالف، تمكنت من تحرير غالبية سلسلة جبال البياض بما فيها النقطة الوقائية، وهي أعلى قمة فيها بمديرية الملاجم شرق البيضاء".

وأضاف المركز "القوات سيطرت على شعاب الخدرة في منطقة بلاد الملاجم، والتباب السود، ومواقع النهود، وسائلة الوهبية، وسائلة الملاجم، ووادي القرض، ولا تزال المعارك مستمرة وسط تقدم للجيش".

وأكد المركز "مقتل وإصابة العشرات من عناصر مليشيا الحوثي، وتكبدها خسائر أخرى في المعدات القتالية خلال المعارك وغارات مركّزة لطيران التحالف.

وكانت القوات الحكومية أطلقت، أمس الأول الجمعة، بإسناد من التحالف عملية عسكرية واسعة لاستعادة باقي مناطق محافظة البيضاء من قبضة مسلحي جماعة أنصار الله.

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