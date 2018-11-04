إقامة مدرسة للتعليم الأساسي على مساحة 10 قيراط بقرية كفر أيوب سليمان ببلبيس

وافق الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على قبول التبرع المقدم من المواطن السيد إبراهيم محمد علي بقطعة أرض على مساحة 10 قيراط بناحية كفر أيوب سليمان التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها لخدمة أهالي القرية.





كلف المحافظ مدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام بإتخاذ الإجراءات القانونية لقبول التبرع ومخاطبة الجهات المعنية للإستفادة من الأرض و إقامة مدرسة تعليم أساسي عليها تلبية لرغبة المتبرع ولخدمة أهالي القرية.





كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد استقبل بمكتبه بديوان عام المحافظة المواطن السيد ابراهيم محمد علي والمتبرع بقطعة الأرض مقدما له الشكر والإمتنان على تبرعه الكريم ولفتته الطيبة لخدمة أهالي القرية بإقامة مدرسة تعليم أساسي لهم تساهم في تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول وتقديم تعليم جيد لأبنائنا.





أشاد محافظ الشرقية بدور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية النشطة في تقديم أوجه الدعم و المساندة لإقامة مشروعات خدمية تعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.



