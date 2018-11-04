الأمن العراقي عن قتلة تارة فارس.. "لا يمثلون الإسلام بشيء"

وقال رئيس جهاز الأمن الوطني إن "قتلة الأقباط في مصر والايزيدين والمسيحيين في العراق لا يمثلون الإسلام بشيء، فالإسلام دين المحبة والوئام وهؤلاء القتلة يمثلون مذهب التطرف والحقد والكراهية للحياة لأنهم يعيشون الظلام في أنفسهم يحاولون نشر الظلم والظلام على الآخرين".

يشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت بتاريخ 27 سبتمبر الماضي مقتل ملكة الجمال العراقية، تارة فارس، وهي عارضة أزياء أيضا، بعد إصابتها بعدة طلقات نارية، وفتحت الداخلية العراقية حينها تحقيقا في الجريمة.

وبالعودة إلى بيان الأعرجي، قال: "تبا للقتلة والمجرمين أينما كانوا ولأي جهة ينتمون سواء الذين قتلوا الأطفال بعد خطفهم أو الذين قتلوا كرار نوشي وتارة فارس وجاسم الساعدي وعددا من الناشطين المدنيين نقول لهم إنكم قتلة بامتياز وسيأتي اليوم الذي تنالون به جزاءكم العادل".

يذكر أن تارة فارس هي ملكة جمال بغداد، واختيرت في مسابقة أقيمت في نادي الصيد العراقي عام 2015، وهي من مواليد 1996، وتعيش ما بين تركيا والعراق، وذهبت مؤخرا لتعيش في الإمارات العربية المتحدة، كما أنها فازت بلقب وصيفة ملكة جمال العراق عام 2014.