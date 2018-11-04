راغب علامة في حفل غنائي "كامل العدد" بقبرص (صور)

أحيا النجم اللبناني راغب علامة، حفلاً غنائياً حاشداً في فندق "ميرت رويال" في قبرص التركية في حضور حشد جماهيري ضخم رفع لافتة "كامل العدد، وقد قدمت الحفل الإعلامية اللبنانية داليا كريم.

وقدم راغب، خلال الحفل باقة منوعة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة، ورافقته بالعزف على الكمان الفنانة ديفانيسا ازاد.

وفي ختام الحفل قدم راغب، كلمة في المناسبة شكر فيها إدارة فندق "ميرت رويال" على الحضور الذي وصفه بالرائع ومن مختلف الدول العربية.