مفاجأة.. "الليجا" تحسم الجدل حول انتقال محمد صلاح لريال مدريد
الأحد 04/نوفمبر/2018 - 07:07 مالفجر الرياضي
كشف خوان فرنانديز، المتحدث الرسمي باسم
الدوري الإسباني، حقيقة اهتمام ريال مدريد بالحصول على خدمات الدولي المصري محمد صلاح
لاعب ليفربول الإنجليزي.
وقال فرنانديز في تصريحات لبرنامج
"المحترف":" ما يتردد حول رغبة ريال مدريد في ضم صلاح مجرد شائعات من
وسائل الإعلام فقط لكن لا توجد أي مفاوضات رسمية حدثت من جانب مسئولي الناديين".
وأضاف:" صلاح لاعب كبير وبالتأكيد
سيكون إضافة للدوري الإسباني أتمنى انتقاله إلى احد أندية الليجا".
كانت تقارير صحفية قد أفادت اهتمام ريال
مدريد بضم الدولي المصري منذ الصيف الماضي.
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