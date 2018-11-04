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مفاجأة.. "الليجا" تحسم الجدل حول انتقال محمد صلاح لريال مدريد

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 07:07 م
مفاجأة.. الليجا تحسم الجدل حول انتقال محمد صلاح لريال مدريد
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الفجر الرياضي
 

 

كشف خوان فرنانديز، المتحدث الرسمي باسم الدوري الإسباني، حقيقة اهتمام ريال مدريد بالحصول على خدمات الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

 

وقال فرنانديز في تصريحات لبرنامج "المحترف":" ما يتردد حول رغبة ريال مدريد في ضم صلاح مجرد شائعات من وسائل الإعلام فقط لكن لا توجد أي مفاوضات رسمية حدثت من جانب مسئولي الناديين".

 

وأضاف:" صلاح لاعب كبير وبالتأكيد سيكون إضافة للدوري الإسباني أتمنى انتقاله إلى احد أندية الليجا".

 

كانت تقارير صحفية قد أفادت اهتمام ريال مدريد بضم الدولي المصري منذ الصيف الماضي.

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