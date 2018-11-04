مفاجأة.. "الليجا" تحسم الجدل حول انتقال محمد صلاح لريال مدريد

كشف خوان فرنانديز، المتحدث الرسمي باسم الدوري الإسباني، حقيقة اهتمام ريال مدريد بالحصول على خدمات الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وقال فرنانديز في تصريحات لبرنامج "المحترف":" ما يتردد حول رغبة ريال مدريد في ضم صلاح مجرد شائعات من وسائل الإعلام فقط لكن لا توجد أي مفاوضات رسمية حدثت من جانب مسئولي الناديين".

وأضاف:" صلاح لاعب كبير وبالتأكيد سيكون إضافة للدوري الإسباني أتمنى انتقاله إلى احد أندية الليجا".

كانت تقارير صحفية قد أفادت اهتمام ريال مدريد بضم الدولي المصري منذ الصيف الماضي.