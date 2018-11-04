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تعرف على رسالة عزت العلايلي لزوجته الراحلة في عيد الحب

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 07:02 م
تعرف على رسالة عزت العلايلي لزوجته الراحلة في عيد الحب
عزت العلايلي
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الفجر الفني
 
أكد الفنان عزت العلايلي أنه يشعر بغربة شديدة، رغم احتفال جميع المصريين بعيد الحب اليوم.

وأوضح العلايلي أن زوجته الراحلة "سناء" رغم موتها إلا إنها لا تغيب عن عينيه لحظة وأتذكرها فهي معي طوال الوقت وبسؤالنا له عن إهدائه باقة الورود في هذا اليوم، أكد أهديها لزوجتي الراحلة فهي كانت كل شىء بالنسبة لي الأخت والحبيبة والصديقة الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة".
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