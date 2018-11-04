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طارق العشري يعلن قائمة الحدود لمواجهة الزمالك

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 07:04 م
طارق العشري يعلن قائمة الحدود لمواجهة الزمالك
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محمد الصو
 

أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لنادي حرس الحدود، عن قائمة فريقه لمواجهة الزمالك، ضمن منافسات الدوري العام.

ويلتقي الحدود الزمالك، مساء غدٍ ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.


وجاءت قائمة الفريق العسكري كالآتي:


حراسة المرمى: أحمد السعدنى، وسامح على.

الدفاع: عبد الله عواض، وعمر سعد، ومحمد الشبيني، وخالد سامي، وطارق أبو العز، وجهاد جنيدي.

الوسط: أحمد الشيخ، وأحمد تمساح، وغريب ياسر ، وحسن مجدى، وعمر سعد، وسعيد مراد، ومصطفى طلعت، وأحمد فيلكس، وإبراهيم عبد الخالق.

- الهجوم: ادو موزيس، وإمام عاشور، وأحمد عاشور

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