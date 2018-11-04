طارق العشري يعلن قائمة الحدود لمواجهة الزمالك

أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لنادي حرس الحدود، عن قائمة فريقه لمواجهة الزمالك، ضمن منافسات الدوري العام.

ويلتقي الحدود الزمالك، مساء غدٍ ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.



