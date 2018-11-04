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صدى- السعودية| السيول الشديدة تُغرق صناعية عنيزة (فيديو)

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 07:02 م
صدى- السعودية| السيول الشديدة تُغرق صناعية عنيزة (فيديو)
سيول
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطع فيديو يوثق غرق "صناعية عنيزة" نتيجة السيول الشديدة التي ضربت منطقة القصيم اليوم.

 

وأظهر الفيديو غرق جميع سيارات سكان المنطقة، وفي هذا الإطار أغلقت جميع المحال أبوابها نظرًا لسوء الحالة الجوية والتي شهدتها بعض مناطق المملكة.

                            

المصدر| صحيفة صدى

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