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أسباب الطلاق وأثره على المجتمع" ندوة بـ"مصر الثورة".. الخميس

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 05:54 م
أسباب الطلاق وأثره على المجتمع ندوة بـمصر الثورة.. الخميس
حسين أبو العطا
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الفجر الفني
 

يعقد حزب مصر الثورة، برئاسة الدكتور حسين أبو العطا، الخميس المقبل، ندوة بعنوان "أسباب الطلاق وأثره على المجتمع"، لمناقشة انتشار ظاهرة الطلاق وتفكك الأسر في المجتمع المصري وطرق علاجها، وذلك بمقر الحزب بجاردن سيتي.

 

ومن المقرر أن يكون ضيف الندوة الدكتور حسن سلامة أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ويحضرها الدكتورة دينا الجندي مسئول أمانة المرأة بحزب مصر الثورة، ويدير الندوة الإعلامية رضوى العوضي، وبحضور رئيس الحزب الدكتور حسين أبو العطا.

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