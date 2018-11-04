بث مباشر مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس اليوم – شاهد الان مباراة Chelsea مجانا - beIN SPORTS HD يلا شوت









يبحث ماوريتسيو ساري، المدير الفني لفريق تشيلسي، اليوم الأحد، عن تحقيق رقم تاريخي جديد في مسيرته التدريبية، في حالة فوزه على كريستال بالاس؛ بذلك يحقق المدرب فوزه الحادي عشر من فريق تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز ، بعد تحقق سبع انتصارات وثلاثة تعادلات، ليتعادل في حال فوزة اليوم مع رقم “فرانك كلارك”.





بث مباشر مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس اليوم – شاهد الان مباراة Chelsea مجانا - beIN SPORTS HD يلا شوت





في مواجهة مرتقبة يحل فريق كريستال بالاس ضيفا على تشيلسي في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، اليوم الأحد 4_11_2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ11 لبطولة الدوري الإنجليزي.





بث مباشر مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس اليوم – شاهد الان مباراة Chelsea مجانا - beIN SPORTS HD يلا شوت





مقدمة عن اللقاء:

يدخل فريق تشيلسي مباراة اليوم لاستغلال سقوط ليفربول بالأمس أمام ارسنال في فخ التعادل، وخطف الصدارة في انتظار هدية من ساوثهامبتون أمام السيتي، أو على الأقل الانفراد بالمركز الثاني والاستمرار بالمنافسة بقوة على لقب البريمير ليج، ويحتل فريق تشيلسي في الوقت الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 24 نقطة.





بث مباشر مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس اليوم – شاهد الان مباراة Chelsea مجانا - beIN SPORTS HD يلا شوت





أما على الجانب المقابل يدخل فريق كريستال بالاس مباراة اليوم بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوز بملعبه، حيث يحتل الفريق المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 8 نقاط فقط لا غير.





بث مباشر مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس اليوم – شاهد الان مباراة Chelsea مجانا - beIN SPORTS HD يلا شوت





التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ تشيلسي بتشكيل مكون من: كيبا أريزابالاجا-أنطونيو روديجير - ماركوس ألونسو - سيزار أزبلكويتا - ديفيد لويز- جورجينو - نجولو كانتي - روز باركلي- هازارد - ويليان - ألفارو موراتا





بث مباشر مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس اليوم – شاهد الان مباراة Chelsea مجانا - beIN SPORTS HD يلا شوت





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ستامفورد بريدج، وتذاع المباارة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.





بث مباشر مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس اليوم – شاهد الان مباراة Chelsea مجانا - beIN SPORTS HD يلا شوت











