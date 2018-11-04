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شاهد.. تكتيكات الحوثي الخبيثة للإفلات من هزائم الحديدة

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 05:40 م
شاهد.. تكتيكات الحوثي الخبيثة للإفلات من هزائم الحديدة
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو بعنوان: "تكتيكات الحوثي الخبيثة للإفلات من هزائم الحديدة".

وتناول الفيديو الأساليب الإجرامية التي تتبعها المليشيات الحوثية في اليمن للاختباء من غارات مقاتلات التحالف العربي، في ظل الخسائر المتتالية التي تتعرض لها.

وأوضح الفيديو، أن المليشيات الحوثية تتخذ من الطوابق الأرضية في المباني الكبيرة أماكن للاختباء، ما يحول دون استهدافهم.

وأضاف أن المليشيات الحوثية تزج بالمدنيين في المعارك ضد قوات الشرعية رغما عنهم، وأنه حين تصيبهم غارات التحالف العربي، تختلق المليشيات الحوثية مزاعم بأن الغارات تستهدف المدنيين.

وأشار إلى أن التحالف العربي ملتزم بقواعد الاشتباك لتجنب إصابة المدنيين، وأنه في حال رصد عناصر حوثية وسط مناطق السكنية، يمتنع التحالف عن تنفيذ أي غارة.

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