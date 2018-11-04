متابعة مباراة تشيلسي و كريستال بالاس | مشاهدة مباراة تشيلسي الآن | بث مباشر Chelsea vs Crystal Palace يلا شوت بث مباشر لايف









يسعى فريق تشيلسي في هذا اللقاء الى إستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز والظفر بنقاط المباراة لمواصلة الصراع على اللقب , في حين يتطلع فريق كريستال بالاس للخروج بنتيجة إيجابية ومرضية خارج ملعبه .





متابعة مباراة تشيلسي وكريستال بالاس | مشاهدة مباراة تشيلسي الآن | بث مباشر Chelsea vs Crystal Palace يلا شوت بث مباشر لايف





في مواجهة مرتقبة يحل فريق كريستال بالاس ضيفا على تشيلسي في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، اليوم الأحد 4_11_2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ11 لبطولة الدوري الإنجليزي.





متابعة مباراة تشيلسي وكريستال بالاس | مشاهدة مباراة تشيلسي الآن | بث مباشر Chelsea vs Crystal Palace يلا شوت بث مباشر لايف





مقدمة عن اللقاء:

يدخل فريق تشيلسي مباراة اليوم لاستغلال سقوط ليفربول بالأمس أمام ارسنال في فخ التعادل، وخطف الصدارة في انتظار هدية من ساوثهامبتون أمام السيتي، أو على الأقل الانفراد بالمركز الثاني والاستمرار بالمنافسة بقوة على لقب البريمير ليج، ويحتل فريق تشيلسي في الوقت الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 24 نقطة.





متابعة مباراة تشيلسي وكريستال بالاس | مشاهدة مباراة تشيلسي الآن | بث مباشر Chelsea vs Crystal Palace يلا شوت بث مباشر لايف





أما على الجانب المقابل يدخل فريق كريستال بالاس مباراة اليوم بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوز بملعبه، حيث يحتل الفريق المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 8 نقاط فقط لا غير.





متابعة مباراة تشيلسي وكريستال بالاس | مشاهدة مباراة تشيلسي الآن | بث مباشر Chelsea vs Crystal Palace يلا شوت بث مباشر لايف





التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ تشيلسي بتشكيل مكون من: كيبا أريزابالاجا-أنطونيو روديجير - ماركوس ألونسو - سيزار أزبلكويتا - ديفيد لويز- جورجينو - نجولو كانتي - روز باركلي- هازارد - ويليان - ألفارو موراتا





متابعة مباراة تشيلسي وكريستال بالاس | مشاهدة مباراة تشيلسي الآن | بث مباشر Chelsea vs Crystal Palace يلا شوت بث مباشر لايف





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ستامفورد بريدج، وتذاع المباارة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.





متابعة مباراة تشيلسي وكريستال بالاس | مشاهدة مباراة تشيلسي الآن | بث مباشر Chelsea vs Crystal Palace يلا شوت بث مباشر لايف











