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طالبة تتهم مدرس باحتضانها وتقبيلها أثناء درس خصوصي في بنها

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 05:40 م
طالبة تتهم مدرس باحتضانها وتقبيلها أثناء درس خصوصي في بنها
صورة أرشيفية
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محمد نبيل
 
اتهمت طالبة بالصف الأول الثانوي التجاري في بنها مدرس باحتضانها وتقبيلها أثناء وجودها معه في سنتر لإعطاء للحصول علي دروس خصوصي، حيث قام المدرس بطلب منها عمل كوب شاي في المطبخ وتسلل ورائها وتحرش بها في المطبخ، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن إخطارًا من العميد أحمد رشدي مأمور قسم ثاني بنها يفيد بأنه تلقى بلاغًا من الطالبة "أ.م" 15 سنة بالصف الأول التجاري يفيد بقيام مدرس يدعي "م.ي" بالتحرش بها في الدرس الخصوصي، حيث طلب منها الدخول للمطبخ لإعداد كوب شاي له، وعقب دخولها المطبخ تسلل وراءها وقام بتقبيلها واحتضانها عنوه عنها فصرخت وتركته وهربت من المكان وتوجهت لمنزل أسرتها واخبرتهم بالواقعة، وتم تحرير المحضر رقم 3277 إداري قسم ثان بنها، وتولت النيابة التحقيق.
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