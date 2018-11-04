عاجل.. مشادة بين ناصر ماهر ومحمد شريف في تدريبات الأهلي

نشبت مشادة بين ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وزميله محمد شريف خلال المران المقام على ستاد مختار التتش بالجزيرة.





وجاء سبب المشاداة بين كلا اللاعبين، بسبب تدخل محمد شريف القوي على رأس ناصر ماهر، في إحدى الكرات المشتركة بالتقسيمة، وهو ما تسبب في غضب الأخير.





وتدخل محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة ليقوم بتهدئة الأمر بين كلا اللاعبين.





واستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم بعد الراحة التي حصل عليها الفريق، لمدة 24 ساعة، عقب الفوز على الترجي التونسي بثلاث أهداف مقابل هدف في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا





ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.



