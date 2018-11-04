عمر خيرت ونادية مصطفي ومدحت صالح ومروه ناجى في حفلات الليلة الخامسة لـ"الموسيقى العربية" (صور)

ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية السابع والعشرين، يقام 3 حفلات فى الثامنة مساء الاثنين 5 نوفمبر؛ فعلى المسرح الكبير يلتقى عشاق الموسيقى بالموسيقار عمر خيرت للاستمتاع بباقة من أشهر مؤلفاته الموسيقية منها: "ليلة القبض على فاطمة، البخيل وانا، ضمير ابله حكمت وقضية عم احمد".

أما علي مسرح الجمهورية فتشدو الفنانة نادية مصطفي بنخبه مختارة من أغاني الطرب بجانب العديد من أجمل أعمالها يسبقها فاصل غنائي للمطربين أبناء دار الأوبرا تامر نجاح، نهي حافظ، ابراهيم فاروق و غادة ادم بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة المايسترو علاء عبد السلام .

كما يشهد مسرح أوبرا دمنهور إطلالة جديدة للنجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم و بمصاحبة فرقة الحفني للموسيقى بقيادة المايسترو هشام نبوي يسبقه فقرات موسيقية وغنائيه منوعة لكل من عازف القانون العراقي فرات قدوري وفرقته والفنانة مروة ناجي.

وعلى جانب أخر وفى المسرح الصغير تتواصل جلسات مؤتمر الموسيقى العربية فتقام الجلسة الأولي في العاشرة صباحا ومحورها يدور حول (دور وسائل التوثيق و النشر في تشكيل واقع الموسيقي العربية عربيا وعالميا) ومقررها الأستاذ عبد العزيز عبد الجليل (المغرب) ومشاركة الباحثين الأستاذ احمد عبد الله دعوب (ليبيا)، الاب الدكتور بديع الحاج (لبنان) ، الدكتور سليم الزغبي (فلسطين) ، الدكتور حبيب الظاهر العباس ( العراق) والجلسة الثانية تقام في الثانية عشر والنصف ظهرا بمشاركة الدكتور محمد شبانة مقرر الجلسة و الباحثين الدكتور محمد واصف (الاردن) ، الدكتور معتصم عديلة (فلسطين) ، الدكتورة مسعودة القرش (ليبيا) ، الدكتور الفاتح حسين احمد (السودان) .

ولأول مرة يقام في الخامسة مساء بمقر المجلس الأعلي للثقافة (القاعة الرئيسية) مائدة مستديرة حول مصطلح (الموسيقي العربية).

كما تعقد فى الثالثة عصرا لجنة مسابقة الدكتورة رتيبه الحفنى للغناء العربى (أطفال) وتتكون من الدكتورة ايمان مصطفى، الدكتورة تحية شمس الدين ، الفنانة نادية مصطفي، الفنان خالد عبد الغفار والدكتورة مني الصائغ (لبنان) .