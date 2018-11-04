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"أسباب الطلاق وأثره على المجتمع" ندوة بـ"مصر الثورة" الخميس

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 05:34 م
أسباب الطلاق وأثره على المجتمع ندوة بـمصر الثورة الخميس
الدكتور حسين أبو العطا - رئيس حزب مصر الثورة
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يعقد حزب مصر الثورة، برئاسة الدكتور حسين أبو العطا، الخميس المقبل، ندوة بعنوان "أسباب الطلاق وأثره على المجتمع"، لمناقشة انتشار ظاهرة الطلاق وتفكك الأسر في المجتمع المصري وطرق علاجها، وذلك بمقر الحزب بجاردن سيتي.

 

وأكد الحزب، أنه من المقرر أن يكون ضيف الندوة الدكتور حسن سلامة أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ويحضرها الدكتورة دينا الجندي مسؤولة أمانة المرأة بحزب مصر الثورة، ويدير الندوة الإعلامية رضوى العوضي، وبحضور رئيس الحزب الدكتور حسين أبو العطا.


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