الجمعية المصرية اللبنانية تكرم رجاء الجداوي بمناسبة "عيد الحب"

كرّمت لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة الدكتورة زينب الغزالي، الفنانة القديرة رجاء الجداوي بمناسبة عيد الحب؛ وذلك في ختام الندوة التي نظمتها الجمعية بمشاركة سيدات الأعمال في مصر ولبنان والوطن العربي.

وقالت زينب الغزالي، إن تكريم الجمعية لنجمة بقيمة ومكانة الفنانة رجاء الجداوي سيكون له مردود قوي في نشر ثقافة الحب من خلال نجوم نحبهم ونقدرهم.

ورحّبت زينب الغزالي، بالفنانة رجاء الجداوي، قائلة: "أهلا بالفنانة الجميلة رجاء الجداوي التي أينما وجدت وجد الحب"، مضيفة "ما أحوجنا هذه الأيام لنشر الحب بيننا.. الحب كقيمة ممثلة في كل شيء، حب الوطن، الحب بين أفراد المجتمع، الحب داخل الأسرة، وبالتالي إشاعة الحب بين الناس بشكل عام".

وأشارت إلى أن احتفال لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية بعيد الحب يأتي في إطار دور الجمعية في إعلاء ونشر الحب بكل أشكاله في مصر والوطن العربي ودعم كل ما يؤكد وجوده من قيم التسامح والتعاون والتضحية لنهضة شعوبنا العربية.

من جانبها دعت الفنانة رجاء الجداوي خلال اللقاء إلى إعلاء قيم التسامح والمحبة على مستوى أفراد العائلة والمجتمع، مشيرة إلى أن ثقافة الاعتذار عند الخطأ من أهم عناصر الحب وهو بمثابة عامل السحر لحل أي خلافات في التعاملات الأسرية والاجتماعية.