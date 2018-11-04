حجز 168 قرص مخدر من نوع 'باركيزول' و 63 من نوع 'تيميستا' بسيدي البشير‎

تمكن فريق الإستمرار الليلي لمنطقة الأمن الوطني بسيدي البشير بتونس العاصمة، من ضبط شخص عمره 33 سنة بصدد التفريط بالبيع في أقراص مخدرة لفائدة شخص عمره 54 سنة.





و بتفتيش الشخص الأول، عثر بحوزته على كيس أبيض اللون يحتوي على 168 قرصا من نوع "باركيزول"، إضافة إلى 63 قرصا من نوع "تيميستا" إلى جانب مبلغ مالي قدره 64 دينار تونسيا.



