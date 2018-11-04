إيقاف 5 أشخاص بتهمة 'السكر والتشويش بالطريق العام'‎

تولّت منطقة الأمن الوطني بباب بحر بتونس العاصمة يوم أمس السبت 03 نوفمبر 2018، تنظيم حملة أمنية أسفرت عن تحقيق النتائج التالية:





القبض على 04 اشخاص مفتش عنهم في قضايا عدلية مختلفة.





تقديم 05 أشخاص من أجل مخالفة السكر والتشويش بالطريق العام.





الإحتفاظ بشخص من أجل مسك وإستهلاك أقراص مخدرة.





الإحتفاظ بشخص من أجل السرقة بإستعمال العنف.





الإحتفاظ بشخص من أجل الإعتداء بالعنف الشديد.



