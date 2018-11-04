عاجل- السعودية| "الغذاء والدواء" تنشر آلية سعودة وظائف العاملين في الدعاية الصيدلانية

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نشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء آلية سعودة وظائف العاملين في الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية.

وأوضحت الهيئة أن الآلية الخاصة بتلك الوظائف والصادرة في 4 سبتمبر 2018 تقرر بدء تطبيقها اليوم الأحد، سعيًا من الهيئة لتطبيق رؤية المملكة 2030، وتماشيًا مع برنامج التحول الوطني لتوطين الوظائف بالتعاون مع الجهات المعنية وإيمانًا بالدور الحيوي الذي يجب أن يتولاه القطاع الخاص بتوظيف تلك الكفاءات الوطنية المتميزة والحث على الحاقها في كل المجالات في قطاع الصيدلة.

وتضمنت الآلية إيقاف خطابات تأييد العمل للصيادلة غير السعوديين في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية، على ألا يشغل أي وظيفة في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية سوى صيدلي سعودي، كما يشترط على جميع الصيادلة الذين يراجعون القطاعات الحكومية ويعملون في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يكونوا سعوديين بنهاية شهر يونيو من عام 2020م.

وتابعت الهيئة العامة للغذاء والدواء: إن تراخيص جميع الصيادلة غير السعوديين والعاملين في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية تنتهي بنهاية شهر يونيو من عام 2021 م بحيث يصبح هذا المجال مقصورًا على الصيادلة السعوديين بعد التاريخ المشار إليه، كما يتم تعديل جميع مسميات الصيادلة المرخصين على شركات الأدوية ووكلائها ومكاتبها العلمية لتكون وفقًا للمسميات المعتمدة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وحذرت الهيئة العاملين في هذا المجال بدون ترخيص بأنهم سيتعرضون لعقوبات المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية.

المصدر| صحيفة عاجل