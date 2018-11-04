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حجز 1700 لتر من المشروب الغازية مجهولة المصدر في بنزرت‎

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 05:30 م
حجز 1700 لتر من المشروب الغازية مجهولة المصدر في بنزرت‎
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مروى الجلاصي
 
أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة يوم أمس السبت 03 نوفمبر 2018، عن تحقيق النتائج التالية في أهم عمليات الحجز:

*حجز 13000 لتر من المياه مجهولة المصدر من ولاية بن عروس.

*حجز 1700 لتر من مشروب غازي إضافة إلى 90 لترا من مواد أولية مجهولة المصدر من ولاية بنزرت.

*حجز 500 كغ من مادة الشعير وطن من مادة السداري إضافة إلى 1350 كغ من التمور من ولاية قفصة.

*حجز 420 كغ من التفاح من ولاية تونس.
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