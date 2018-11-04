حجز 1700 لتر من المشروب الغازية مجهولة المصدر في بنزرت‎

أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة يوم أمس السبت 03 نوفمبر 2018، عن تحقيق النتائج التالية في أهم عمليات الحجز:





*حجز 13000 لتر من المياه مجهولة المصدر من ولاية بن عروس.





*حجز 1700 لتر من مشروب غازي إضافة إلى 90 لترا من مواد أولية مجهولة المصدر من ولاية بنزرت.





*حجز 500 كغ من مادة الشعير وطن من مادة السداري إضافة إلى 1350 كغ من التمور من ولاية قفصة.



