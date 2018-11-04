مشترك برنامج "نجم السعودية" يروي تفاصيل سقوطه بعد إعلان خسارته

تحدث عماد ابراهيم أحد مشتركي برنامج "نجم السعودية"، عن تفاصيل تعرضه للإغماء وسقوطه أرضاً فور إعلان نتيجة خسارته في حلقة امس (السبت).

وقال إبراهيم، في تصريحات صحفية، إنه كان يشعر بالتوتر منذ البداية، إلّأ ان الأمر تصاعد في فترة إعلان النتيجة، ورؤيته الدمعة في عيني الفنانة وعد السعودية.

وأضاف أنه لم يكن بكامل تركيزه، ولم يشعر بنفسه حين السقوط، وبدأ بسماع الأصوات من حوله.

وشكر المشترك السعودي جمهوره على الوقوف الى جانبه حتى اللحظة الأخيرة، مؤكداً أنه سيبدأ التحضيرات للانطلاق في حياته الفنية.

يُذكر ان "نجم السعودية" برنامج مسابقات فني غنائي الأول من نوعه في المملكة متخصص باكتشاف المواهب الغنائية السعودية وثقل قدراتهم ، حيث يوفر البرنامج فرصاً جديدة للمغنيين الغير محترفين من كلا الجنسين من عمر 15 سنة وما فوق ليصبحوا من نجوم الفن والغناء.

وتتكون لجنة الحكم من عبادي الجوهر، ووعد، وممدوح سيف.