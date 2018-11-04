تشكيل السيتي أمام ساوثهامبتون

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي ساوثهامبتون، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى : ايدرسون