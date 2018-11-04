تشكيل السيتي أمام ساوثهامبتون
الأحد 04/نوفمبر/2018 - 04:16 مأحمد عصام
أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي ساوثهامبتون، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : ايدرسون
خط الدفاع : والكر - ستونز - لابورت - ميندي
خط الوسط : فيرناندينهو - بيرناندو سيلفا - سترلينج - ديفيد سيلفا - ساني
خط الهجوم : سيرجو أجويرو
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