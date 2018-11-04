غدًا.. فتح باب الحجز وتحويل المقدمات بالمرحلة السادسة بمشروع "بيت الوطن"

أعلن المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه سيتم فتح باب الحجز، وتحويل المقدمات، بالمرحلة السادسة بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين بالخارج، بدءاً من غدٍ الإثنين 5/11/2018، ولمدة أسبوعين.





وقال عباس: "تبدأ المرحلة السادسة بطرح 819 قطعة أرض بامتداد منطقة النرجس، بمدينة القاهرة الجديدة، فى موقع متميز جداً، بجوار الجامعة الألمانية، ومناطق ترفيهية وسكنية مميزة، وبالقرب من طريق القاهرة العين السخنة".





وأشار نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى أن مجلس الوزراء، وافق على طرح المرحلة السادسة بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين بالخارج، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار طبقاً للوائح السارية بالهيئة، موضحاً أن الطرح بالجنيه المصري، على أن يتم السداد بالعملة الأجنبية (الدولار) طبقا لمتوسط سعر الدولار للأسبوعين السابقين للطرح، أو لسداد الأقساط، ويتم تقييم السعر من خلال البنك المركزي المصري.





وأضاف عباس:" تتضمن الشروط العامة، أن يكون الحاجز متمتعاً بالجنسية المصرية، وألا تقل سنه عن 21 سنة، وتكون أولوية الحجز للتحويل البنكي لمبلغ الدفعة المُقدمة بالكامل من الخارج، ويبدأ التخصيص بعد إقفال باب الحجز بـ10 أيام، ويُسمح بتخصيص 3 قطع أراضٍ للحاجز أو الشريك بالمدينة الواحدة، بجميع مراحل المشروع، وسيتم إلغاء أى تخصيص فى حالة مخالفة ذلك".





وفيما يتعلق بأسلوب السداد، أوضح نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه يتم سداد دفعة مقدمة 25 % محولة بالكامل من الخارج (يجب أن يكون كامل مبلغ الدفعة المقدمة محول من الخارج ولا يتم الاستفادة بمبالغ سبق تحويلها بالمراحل السابقة) والباقى على 5 أقساط سنوية مُحملة بالفوائد البنكية، على أن يتم سداد القسط الأول خلال شهر من تاريخ استلام الأرض، مشيراً إلى أن طريقة السداد من داخل جمهورية مصر العربية طبقاً لتعليمات البنك المركزي المصري، ويتم الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفى حال سداد كامل المبلغ فى هذه المرحلة أو المراحل السابقة يتم خصم 7.5 % من المبلغ المتبقى بعد سداد الدفعة المقدمة بصفة دائمة فيما عدا إذا كان السداد للقسط الأخير.​